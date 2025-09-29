ABD Başkanı Trump: Netanyahu Gazze planını kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye saati ile 18.30'da başlayan görüşmenin ana başlığını ise Gazze’deki ateşkes önerisi oluşturdu.

Trump, buluşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada ise, "Gazze'de barış olacağına çok eminim." ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrası basın toplantısı

Trump ve Netanyahu ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze savaşının sonlandırılmasını görüştüklerini ifade eden Trump, "Orta Doğu'da ebedi barış sağlanacak." dedi.

Trump, Gazze'de barış için hazırladığı planın Netanyahu tarafından kabul edildiğini söyledi.

Trump, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekileceğini de ifade etti.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Arap ve Müslüman ulusların liderlerine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu teklifi AB’deki müttefikler de dahildi, bu gerçek mi, gerçekten Ortadoğu’da barış mı yapıyorsun, bu dedikodu mu gerçek mi diye sorudular. 'Tüm Arap liderlerle mi konuştun' dediler. Ayrıca Netanyahu’ya teşekkür ediyorum planı kabul ettiği için.

Katar’ın emri inanılmaz bir insan, Birleşik Arap Emirleri tamamen içindeydi, müdahil oldukları bir durumdu, müzakerelere katıldı. 2 bin-3 bin yıl geçti, karmaşık olması normal. Ürdün kralı bizimleydi, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bir dostum, güçlü ve iyi bir adam. Endonezya Cumhurbaşkanı harika bir lider, kendisi bizimleydi. Bazıları telefonla ulaştı. Pakistan Başbakanı da bizimleydi başından beri. Bu anlaşmaya inandıklarını açıkladılar. Bunu yüzde yüz desteklediklerini söylediler. Mısır Cumhurbaşkanı harika bir insan.

Hamas tarafından kabul edilirse bu teklif tüm geri kalan rehinelerin serbest kalmasını öngörüyor, 72 saati geçemez, bunu söylerken mutsuzum, ebeveynler için de genç erkeklerin naaşını almak da zor, ebeveynlerle görüştüm ve hayatını kaybetmiş oğulların naaşını almak onlar için önemli. Silahtan arındırılmış bir Gazze, Hamasın askeri kapasitesinden arındırılması derhal gerçekleştirilmeli. Bahsettiğim ülkelere Hamas’a ile ilgilenmelerini istiyorum. Hamas da bitirmek istiyor. Bu iyi bir şey, tüm terör alt yapısının, tüneller, silah üretim merkezi, yerel polis güçlerinin de, yeni bir geçiş hükümeti olacak ve İsrail kademeli çekilecek.

Gazze'de ölüm değil refah olacak.

Filistinlilerin kendi kaderlerini kendi ellerine almaları gerekiyor.

Gazze, radikalleşmemiş, terörden arındırılmış ve komşuları için tehdit oluşturmayacak bir bölge olacak.

Arap ve Müslüman ülkeler Gazze'yi silahsız hale getirme taahhüdü verdi.

Gazze ilhak edilmeyecek.

Belki İran'da İbrahim Anlaşmaları'na katılabilir.

İsrail için en iyi başkan Donald Trump’tan başkası değil.

Ama Netanyahu’ya “artık zamanı” dedim.

O da bunu anladı.

Barış zamanı.

Hamas teklifi reddederse İsrail, ABD'nin tüm desteğiyle saldıracak."

Resmi karşılama töreni düzenlenmedi

Netanyahu için Beyaz Saray’da resmi karşılama töreni düzenlenmezken, resmi karşılama protokolü olan ABD askerleri ve ülke bayrakları, karşılama komitesi de karşılamada yer almadı. Karşılama sırasında gazetecilerden birinin "Gazze’de yakın zamanda barış olacağına emin misiniz?" sorusuna Trump, "Evet, çok eminim" yanıtını verdi.



