Beyaz Saray açıkladı: Gazze'de anlaşmaya çok yakınız

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump-İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesi öncesi Gazze'de anlaşmaya çok yakın olduklarını bildirdi.

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump bu akşam yerel saatle 18.35'te 21 maddelik Gazze planını görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya gelecek.