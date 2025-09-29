Beyaz Saray açıkladı: Gazze'de anlaşmaya çok yakınız

Trump 21 maddelik Gazze planını Netanyahu'ya sunacak
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump-İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesi öncesi Gazze'de anlaşmaya çok yakın olduklarını bildirdi.
"Anlaşmanın kabul edilmesini bekliyoruz"
Beyaz Saray,
"İki tarafın da anlaşmayı kabul etmesini bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump bu akşam yerel saatle 18.35'te 21 maddelik Gazze planını görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
