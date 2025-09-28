Trump'tan Gazze planı açıklaması: Umarım Netanyahu ile anlaşırız

Yeni Şafak
28/09/2025, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul edecek.
ABD Başkanı Donald Trump, “Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" dedi.

Trump, Netanyahu ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada,
"Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor. Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız"
ifadelerini kullandı.



