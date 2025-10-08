E-imza çetesine operasyon

Bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaları taklit ederek, sahte eğitim sertifikası ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada 92 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik incelemeler sonucunda yasa dışı yollarla üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi. Bunun üzerine başsavcılık, 1'i yönetici, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alındı.
37 KİŞİ TUTUKLU
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlatılan soruşturma çerçevesinde birinci ve ikinci dalga operasyonlar neticesinde 220 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştı. Ayrıca 23'ü örgüt üyesi ve 14'ü suçtan menfaat temin eden toplam 37 kişi tutuklanmıştı.