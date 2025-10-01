Yeni Şafak
Ağrı'da kalpazanlara operasyon

00:251/10/2025, Çarşamba
IHA
Gözaltına alınan şahsın üzerinde çok miktarda sahte para ele geçirildi.
Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Ağrı’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda sahte para ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişi takibe alındı.

Şahsın üstünde yapılan aramada 65 adet sahte 100 Amerikan Doları, 3 adet sahte 50 euro ve 13 adet sahte 200 Türk Lirası bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



