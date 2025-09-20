Yeni Şafak
Ağrı Dağı’nın zirvesine yılın ilk karı düştü: Köyler beyaza büründü

14:5820/09/2025, Cumartesi
IHA
Ağrı’da mevsimin ilk karı yüksek dağlara ve köylere düştü. Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’nın zirvesi yılın ilk karıyla beyaza bürünürken, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köyler ile yaylalarda da kar yağışı etkili oldu.

Kentte sonbaharın ilk günleri yaşanırken etkisini gösteren soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyüne mevsimin ilk karı düşerken, köydeki evler ve çevredeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ise yaylada otlatılan koyun sürülerini köye indirmekte güçlük çekti. Kar nedeniyle yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin azalması, sürülerin köye götürülmesini zorlaştırdı.

Benzer görüntüler Hamur ilçesindeki Aladağ bölgesinde de yaşandı. Kar yağışının etkili olduğu yaylalarda hayvan sürülerini otlatan çobanlar, yoğun yağış sebebiyle sürülerini köye geri götürmek zorunda kaldı.

Köylüler kara hazırlıksız yakalandı

Türkiye’nin "çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı’nın zirvesi de yılın ilk karına kavuştu. Dağın doruğuna yağan kar, bölgedeki manzarayı kartpostallık görüntülere dönüştürdü.

Taşlıçay ilçesindeki Gündoğdu köyü muhtarı İsa Samancı, köylerine bu yıl karın erken yağdığını belirterek, Bu yıl köyümüze erken kar yağışı olmuştur. Hazırlıksız yakalanan hayvanlarımız yaylada kar altında kaldı. Çok şükür olumsuz bir durum yaşamadık.

Köyümüz ve dağlarımız beyaza büründü, harika bir manzara oluştu" ifadelerini kullandı.

Kar yağışıyla birlikte Ağrı’nın yüksek rakımlı köylerinde kış hazırlıkları hızlanırken, vatandaşlar odun ve kömür tedariğini artırmaya başladı.



