Ağrı Dağı’nın zirvesine yılın ilk karı düştü: Köyler beyaza büründü

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ise yaylada otlatılan koyun sürülerini köye indirmekte güçlük çekti. Kar nedeniyle yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin azalması, sürülerin köye götürülmesini zorlaştırdı.

Benzer görüntüler Hamur ilçesindeki Aladağ bölgesinde de yaşandı. Kar yağışının etkili olduğu yaylalarda hayvan sürülerini otlatan çobanlar, yoğun yağış sebebiyle sürülerini köye geri götürmek zorunda kaldı.

Türkiye’nin "çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı’nın zirvesi de yılın ilk karına kavuştu. Dağın doruğuna yağan kar, bölgedeki manzarayı kartpostallık görüntülere dönüştürdü.

Taşlıçay ilçesindeki Gündoğdu köyü muhtarı İsa Samancı, köylerine bu yıl karın erken yağdığını belirterek, Bu yıl köyümüze erken kar yağışı olmuştur. Hazırlıksız yakalanan hayvanlarımız yaylada kar altında kaldı. Çok şükür olumsuz bir durum yaşamadık.