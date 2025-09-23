Yeni Şafak
Gürbulak’ta TIR dorsesinde 463 paket kaçak ilaç ele geçirildi

15:1523/09/2025, Salı
IHA
TIR’ın dorse bölümünde gizlenmiş halde 463 paket steroid ve diş dolgusunda kullanılan ilaç ele geçirildi.
TIR’ın dorse bölümünde gizlenmiş halde 463 paket steroid ve diş dolgusunda kullanılan ilaç ele geçirildi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki TIR dorsesine gizlenmiş 463 paket steroid ve diş dolgusu ilacı bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük sahasında, jandarma ekipleri Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bir TIR’ın dorse bölümünde gizlenmiş halde 463 paket steroid ve diş dolgusunda kullanılan ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


#Ağrı
#Doğubayazıt
#TIR
