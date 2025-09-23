Gürbulak’ta TIR dorsesinde 463 paket kaçak ilaç ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük sahasında, jandarma ekipleri Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bir TIR’ın dorse bölümünde gizlenmiş halde 463 paket steroid ve diş dolgusunda kullanılan ilaç ele geçirildi.