Yol kontrolünde kaçakçılara ağır darbe

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 tırın çekici ve dorse bölümünde yapılan aramada, 603 litre kaçak akaryakıt ile 127 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.