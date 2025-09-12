Yeni Şafak
İki hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

00:2412/09/2025, Cuma
AA
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.T. idaresindeki 33 D 8054 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'nda S.B'nin kullandığı 61 ABC 498 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ağrı-Van-Bitlis kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



#Patnos
#Ağrı
#Kaza
