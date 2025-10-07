Ordu merkezli 6 ilde siber suç operasyonunda 3 tutuklama

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül’de, Ordu, Antalya, Erzurum, Iğdır, Zonguldak ve Yozgat’ta ‘Bilişim sistemine girme’ ve ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.