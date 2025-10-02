İstanbul merkezli 8 ilde zehir tacirlerine operasyon: 171 tutuklama

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 189 şüpheliden 171'i tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 189 torbacının gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun öncelikli hedefinin sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı’" diye tabir edilen satıcılar olduğunu belirtti.
Büyük bir titizlikle sürdürülen operasyonlar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 171'inin tutuklandığı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini verdi:
Yerlikaya, şunları kaydetti: