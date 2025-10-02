Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Sosyal medyada Esther Operasyonu

Sosyal medyada Esther Operasyonu

04:002/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Binyamin Netanyahu.
Binyamin Netanyahu.

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen cuma günü New York'ta ABD'li sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldiği toplantıda İsrail yanlısı görüşlerin güçlendirilmesinde sosyal medya uygulamalarının önemini konuşmuştu.

Görüşmenin ardından İsrail medyasında yayınlanan belgeler, işgalci gücün, Gazze soykırımıyla uluslararası kamuoyunda kaybettiği konumu geri kazanmak adına yakın zaman önce ABD'de geniş kapsamlı ve yüz binlerce dolar bütçeye sahip Esther Projesi adıyla bir planı uyguladığını ortaya koydu. Ortaya çıkan belgelere göre, İsrail hükümeti adına sosyal medyada içerik üreten fenomenlere gönderi başına yaklaşık 7 bin dolar ödendi. İsrail Dışişleri Bakanlığı adına çalışan Bridge Partners adlı firma, Almanya merkezli uluslararası medya şirketi Havas Media Group’a haziran-kasım ayları arasında yürütülen "Fenomen Kampanyası" için toplam 900 bin dolarlık fatura gönderdi.

75 İLA 90 ARASI PAYLAŞIM

Hazirandan eylül ortasına kadar olan dönemde, yasal, bankacılık ve pazarlama gibi üretim giderleri düşüldüğünde influencerlara kalan ödeme yaklaşık 552 bin 946 dolar hesaplanıyor. Bu bütçeyle 14 ila 18 fenomen arasında içerik üretildi. Toplamda 75-90 paylaşım planlanan kampanyada, içerik başına ödeme 6143 ila 7372 dolar arasında. Projede yer alan influencerların kimlikleri gizli tutuluyor. Kampanya, Bridge Partners tarafından “Esther Projesi” olarak adlandırılıyor. Firmanın kurucuları Yair Levi ve Uri Steinberg, aynı zamanda şirketin yüzde 50’şer hissesine sahip. Şirket, ABD ile İsrail arasında kültürel etkileşimi arttırmayı hedeflediğini belirtiyor. Ayrıca kampanyada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) eski sözcü birimi mensubu Binbaşı Nadav Shtrauchler da görev alıyor.



#Netanyahu
#İsrail
#Soykırım
#Esther Projesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhuriyet Bayramı tatili 2025: 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Kamu, özel sektör, okullar ve bankalar tatil mi? İşte tarihler