Sosyal medyada Esther Operasyonu

Görüşmenin ardından İsrail medyasında yayınlanan belgeler, işgalci gücün, Gazze soykırımıyla uluslararası kamuoyunda kaybettiği konumu geri kazanmak adına yakın zaman önce ABD'de geniş kapsamlı ve yüz binlerce dolar bütçeye sahip Esther Projesi adıyla bir planı uyguladığını ortaya koydu. Ortaya çıkan belgelere göre, İsrail hükümeti adına sosyal medyada içerik üreten fenomenlere gönderi başına yaklaşık 7 bin dolar ödendi. İsrail Dışişleri Bakanlığı adına çalışan Bridge Partners adlı firma, Almanya merkezli uluslararası medya şirketi Havas Media Group’a haziran-kasım ayları arasında yürütülen "Fenomen Kampanyası" için toplam 900 bin dolarlık fatura gönderdi.

Hazirandan eylül ortasına kadar olan dönemde, yasal, bankacılık ve pazarlama gibi üretim giderleri düşüldüğünde influencerlara kalan ödeme yaklaşık 552 bin 946 dolar hesaplanıyor. Bu bütçeyle 14 ila 18 fenomen arasında içerik üretildi. Toplamda 75-90 paylaşım planlanan kampanyada, içerik başına ödeme 6143 ila 7372 dolar arasında. Projede yer alan influencerların kimlikleri gizli tutuluyor. Kampanya, Bridge Partners tarafından “Esther Projesi” olarak adlandırılıyor. Firmanın kurucuları Yair Levi ve Uri Steinberg, aynı zamanda şirketin yüzde 50’şer hissesine sahip. Şirket, ABD ile İsrail arasında kültürel etkileşimi arttırmayı hedeflediğini belirtiyor. Ayrıca kampanyada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) eski sözcü birimi mensubu Binbaşı Nadav Shtrauchler da görev alıyor.