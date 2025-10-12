Gümüşhane kara teslim

Kadırga Yaylası’nda esnaflık yapan Galip Gülbahar, "Bugün 12 Ekim, Kadırga Yaylası’nda kar yoğunluğunu arttırarak devam ediyor. Meteoroloji uyarmıştı zaten, şu anda yoğun bir kar yağışı var. Yollarda 5-6 santimetre kar var, yollar ulaşıma her an kapanmak üzere" dedi.