Gümüşhane'de yemek yedikten sonra rahatsızlanan 29 öğrenci hastaneye kaldırıldı

"Hastanede tedavi gören öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi olup durumu ciddi olan bulunmamaktadır. Ayakta ve yatarak tedavi gören 29 öğrenciden 23’ü saat 19.00 itibarıyla hastaneden taburcu edilmiş olup 6 öğrencimizin müşahede altında tedavisine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, laboratuvar analizleri yapılmak üzere su ve gıda numuneleri alınmıştır."