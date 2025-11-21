Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gümüşhane
Gümüşhane'de yemek yedikten sonra rahatsızlanan 29 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Gümüşhane'de yemek yedikten sonra rahatsızlanan 29 öğrenci hastaneye kaldırıldı

21:0121/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Kelkit Devlet Hastanesi
Kelkit Devlet Hastanesi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 29 öğrenci, pide ve ayran yedikten sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle Kelkit Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Ayakta ve yatarak tedavi gören 29 öğrenciden 23’ü saat 19.00 itibarıyla hastaneden taburcu edilmiş olup 6 öğrencimizin müşahede altında tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Valiliği, Kelkit ilçesindeki bir ortaokulda 29 öğrencinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Ünlüpınar Beldesi İmam Hatip Ortaokulu’ndaki 29 öğrencinin bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile Kelkit Devlet Hastanesi acil servisine başvurdukları belirtildi.

Öğrencilerin pide ve ayrandan oluşan yemekleri yedikten sonra rahatsızlandıkları aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Hastanede tedavi gören öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi olup durumu ciddi olan bulunmamaktadır. Ayakta ve yatarak tedavi gören 29 öğrenciden 23’ü saat 19.00 itibarıyla hastaneden taburcu edilmiş olup 6 öğrencimizin müşahede altında tedavisine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, laboratuvar analizleri yapılmak üzere su ve gıda numuneleri alınmıştır."

Açıklamada, olayla ilgili Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.



#Gümüşhane
#Kelkit
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?