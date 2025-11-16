Yiyecek arayan ayıya 'hamsi' ziyafeti verdiler

Şiran ilçesine bağlı Gökçeler köyünde yaşayan İsmail Pekin ve Seyit Taştan, araçlarıyla köy yolunda seyir halindeyken yol kenarında yiyecek arayan bir ayıyı fark etti. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen ayıyı gören Pekin ve Taştan, bu duruma duyarsız kalmadı.