Yiyecek arayan ayıya 'hamsi' ziyafeti verdiler

00:3416/11/2025, Pazar
Sakin bir şekilde hamsiyi yiyen ayı yavaşça bölgeden uzaklaştı.
Gümüşhane'de araçlarıyla köy yolunda seyir halindeki vatandaşlar yol kenarında yiyecek arayan bir ayıyı fark etti. Araçtan inen iki vatandaş, yiyecek aradığını fark ettikleri ayıya yanlarındaki hamsileri verdi.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde köye giden vatandaşlar, yiyecek aradığını fark ettikleri ayıya yanlarında bulunan hamsileri verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şiran ilçesine bağlı Gökçeler köyünde yaşayan İsmail Pekin ve Seyit Taştan, araçlarıyla köy yolunda seyir halindeyken yol kenarında yiyecek arayan bir ayıyı fark etti. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen ayıyı gören Pekin ve Taştan, bu duruma duyarsız kalmadı.

Hayvansever vatandaşlar ayıyı korkutmamaya ve ürkütmemeye özen göstererek araçlarını yavaşlattı. İkili, yanlarındaki hamsileri ayıya verdi. Ayının, sakin bir şekilde hamsiyi yiyerek yavaşça bölgeden uzaklaşması dikkat çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



