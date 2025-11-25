Yeni Şafak
Kardeşler arasındaki kavga kanlı bitti: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Kardeşler arasındaki kavga kanlı bitti: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

00:3225/11/2025, Salı
IHA
Kırıkkale’de kardeşi tarafından göğsünden bıçaklanan 47 yaşındaki güvenlik görevlisi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Y.S. (26) ile ağabeyi Ali Sağlam (47) arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S., ağabeyini göğüs ve bilek bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Sağlam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Ali Sağlam’ın Ankara Hasanoğlan SGK İlçe Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.


#Kırıkkale
#Ağabey
#Cinayet
#Kardeş
