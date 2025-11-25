Kardeşler arasındaki kavga kanlı bitti: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Y.S. (26) ile ağabeyi Ali Sağlam (47) arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S., ağabeyini göğüs ve bilek bölgesinden bıçakla yaraladı.