Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suriye'de DEAŞ saldırısı: 3 ABD’li hayatını kaybetti

Suriye'de DEAŞ saldırısı: 3 ABD’li hayatını kaybetti

10:3314/12/2025, الأحد
G: 14/12/2025, الأحد
DHA
Sonraki haber
Suriye'de DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi.
Suriye'de DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi.

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ militanının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Militan, çıkan çatışmada öldürüldü” denildi.


Yaşamını yitiren askerlerin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten 24 saat sonra açıklanacağı bildirilen açıklamada, “Gelişmeler hakkında bilgi edinildikçe güncellemeler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.



#ABD
#Suriye
#DEAŞ
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit ödemesi ne zaman başlayacak inşaat sürerken mi yoksa bittikten sonra mı?