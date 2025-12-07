Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Isparta
Motosiklet faciası: Küçük sürücü hayatını kaybetti

Motosiklet faciası: Küçük sürücü hayatını kaybetti

23:037/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta’da 11 yaşındaki Bolat Emir Büyükköse’nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada ağır yaralanan küçük sürücü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan yaşıtı ise yaralı olarak kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek yola savrulan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan 11 yaşındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Taşevi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Bolat Emir Büyükköse’nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücünün gidon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola savruldu. Kazada Büyükköse ağır yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Kadirhan B. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Bolat Emir Büyükköse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadirhan B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Isparta
#Motosiklet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye - Romanya Dünya Kupası Play-Off maçı 2025: Milli maç ne zaman? İşte tarih ve detaylar