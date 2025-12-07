Davraz'a mevsimin ilk karı düştü

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi’nde beklenen kar yağışı başladı. Akdeniz Bölgesi’nin incisi olarak adlandırılan Davraz’ın 2 bin 635 metre rakımlı zirvesi, hafif şekilde etkili olan yağışla birlikte beyaza büründü.