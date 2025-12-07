Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Adana’da da cumartesi gününden bu yana etkili oluyor.

Adana Şehir merkezine bir gündür yağmur yağarken, yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. Özellikle Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Aladağ ve Pozantı kırsalında kar etkili oluyor. Bu ilçelerin merkezinde ise kar çok az yağdı.