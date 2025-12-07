Yeni Şafak
Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

09:437/12/2025, Pazar
Özellikle Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Aladağ ve Pozantı kırsalında kar etkili oluyor.
Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Pozantı ilçe merkezlerine az da olsa kar yağdı.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Adana’da da cumartesi gününden bu yana etkili oluyor.

Adana Şehir merkezine bir gündür yağmur yağarken, yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. Özellikle Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Aladağ ve Pozantı kırsalında kar etkili oluyor. Bu ilçelerin merkezinde ise kar çok az yağdı.

Meteoroloji verilerine göre Adana ve ilçelerinde yağışlı hava çarşambaya kadar etkili olacak.

#Adana
#Tufanbeyli
#Saimbeyli
#Feke
#Aladağ
#Pozantı
