Antalya'ya kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları, çok sayıda personelle bölgede küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmaların sürdüğü yolda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Akseki Bölge Trafik ekiplerinin de güzergahta trafik güvenliği için tedbir aldığı aktarıldı.