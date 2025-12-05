Yeni Şafak
Haber alamadığı abisinin cesedini dağlık alanda buldu

20:385/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
AA
Ferdi Ö.'nün bozulmuş halde bulunan cesedine ulaşıldı
Ferdi Ö.'nün bozulmuş halde bulunan cesedine ulaşıldı

Isparta'da Ferdi Ö.'den haber alamayan kardeşi ağabeyinin çobanlık yaptığı yere giderek aracının yanmış durumda olduğunu gördü. S.Ö. yanan aracın yakınında ağabeyinin cesedini vücut bütünlüğü bozulmuş halde buldu. Konuya ilişkin Isparta Valiliği, cinayetin aydınlatılması ve faillerin bulunması için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda bir çoban öldürülmüş halde bulundu.

İlçeye bağlı Aydoğmuş köyünde Ferdi Ö'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, çobanlık yaptığı bölgeye gitti.

Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda da vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesede ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Araçtaki yangını söndürülmesinin ardından, cesedin kimliğinin belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Bu arada, Ferdi Ö'nün köydeki marketten alışveriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

Görüntülerde, çobanın markete girişi ve alışverişten sonra çıkışı yer alıyor.


"Adli tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir"

Öte yandan, Isparta Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş Köyü’nde yanmış araç yakınında F.Ö'nün vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanarak hesap vermek üzere adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."



