Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

09:275/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kazaya karışan minibüs
Kazaya karışan minibüs

Mersin’de minibüs yaya olarak karşı şeride geçmeye çalışan çocuğa çarparak ölümüne neden oldu.

Kaza, dün akşam merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi sınırlarında D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, V.G. idaresindeki 33 AEJ 574 plakalı minibüs Tarsus istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali Y.’ye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 13 yaşlarındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




#mersin
#minibüs
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi ne zaman yayınlanacak, Resmi Gazete'de çıktı mı? Genel af, covid yasası ve infaz düzenlemesi