Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi sınırlarında D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, V.G. idaresindeki 33 AEJ 574 plakalı minibüs Tarsus istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali Y.’ye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 13 yaşlarındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.