Türkiye’nin 6’ıncı sondaj gemisi Mersin’e ulaştı

10:334/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Yedinci nesil 6’ıncı sondaj gemisi Taşucu Limanı’nında yaklaşık 2 ay süren bir çalışma sonrası hazır hale getirilerek Karadeniz’e gönderilecek.
Yedinci nesil 6’ıncı sondaj gemisi Taşucu Limanı’nında yaklaşık 2 ay süren bir çalışma sonrası hazır hale getirilerek Karadeniz’e gönderilecek.

Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemisinden ilkinin 30 Eylül'de ulaşmasının ardından ikincisi de Mersin'e açıklarına geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

"2026 yılında keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj planlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin,
"6. sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak"
ifadesini kullanmıştı.


