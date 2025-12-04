Türkiye’nin 6’ıncı sondaj gemisi Mersin’e ulaştı

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.