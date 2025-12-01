Karadeniz’de tarihi hamle! Üretim patlayacak: Günlük 20 Milyon metreküpe ulaşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de görev yapacak 6. sondaj gemisinin çarşamba günü Mersin'de olacağını bildirdi. Sakarya Gaz Sahası'nda Faz-2 çalışmalarına katılacak olan Seven Vega gemisini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Bugün itibariyle yaklaşık 9,5 milyon metreküp bir üretimle Türkiye'deki 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılayabilir hale geldik. Gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük bir çalışmadan sonra bu çalışmalar hazır hale gelecek ve Osman Gazi gemimiz inşallah 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyonuna gidecek. Ve bu bağlantılar yapılmak suretiyle ikinci fazı da tamamlamış ve üretime almış olacağız. Hedefimiz ikinci fazda birde olduğu gibi yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkarabilmek" dedi.
'4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılayabilir hale geldik'
Sakarya Gaz Sahası'nda Faz-2 çalışmalarına katılmak üzere Sarayburnu'ndan açılacak olan Seven Vega gemisini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemide yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
'Karadeniz enerjisine güç katacak
Günlük 20 milyon metreküpe ulaşacak
Gemi, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmaları kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştirecek. Bu hat, Faz-2 kuyularından çıkarılacak gazın Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne iletilmesini sağlayacak. Ayrıştırılan doğal gazı ise karaya taşıyacak hatta iletecek.
Yarın yola çıkacak
Sakarya Gaz Sahasına gitmeden önce son hazırlıkları Sarayburnu Limanı'nda yapılan Seven Vega gemisinin yarın limandan ayrılacağı öğrenildi. Bakan Bayraktar'ın ziyaret ettiği gemi, havadan görüntülendi.