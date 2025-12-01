Karadeniz’de tarihi hamle! Üretim patlayacak: Günlük 20 Milyon metreküpe ulaşacak

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, “Bugün

Sakarya Gaz Sahası'ndaki projemizin ikinci fazı için önemli bir gün, önemli bir aşama.

Malumunuz biz birinci fazı tamamladık ve bugün itibariyle yaklaşık 9,5 milyon metreküp bir üretimle Türkiye'deki 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılayabilir hale geldik.

Kısa bir zaman önce, birkaç ay önce 29 Mayıs'ta biliyorsunuz Osman Gazi platformumuzu deniz yüzeyinde üretim yapacak olan tesisimizi Karadeniz'e uğurladık. O şimdi Filyos'ta hazırlıklarına devam ediyor. İkinci faz kapsamında şimdi özellikle bu içinde bulunduğumuz Seven Vega gemisiyle beraber biz deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Şimdi kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi gemisine oradaki üretim borularını bağlayacak

.

Bu gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük bir çalışmadan sonra bu çalışmalar hazır hale gelecek ve Osman Gazi gemimiz inşallah 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyonuna gidecek.

Ve bu bağlantılar yapılmak suretiyle ikinci fazı da tamamlamış ve üretime almış olacağız.

Hedefimiz ikinci fazda birde olduğu gibi yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkarabilmek.