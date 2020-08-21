Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?

320 milyar metreküp doğalgaz kaç TL? 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? Karadeniz'de doğalgaz müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada, Karadeniz bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından doğalgaz fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, 320 milyar metreküp doğalgaz kaç TL? 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar?

320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ DOLAR?

Karadeniz’de derinliği neredeyse 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3,500-4000 metre arasında olan yerde Türkiye, Fatih sondaj gemisiyle Tuna 1 Kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz buldu. 320 milyar metreküp doğal gazın Türkiye’nin ortalama 7-8 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor. Yetkililer, bu enerjinin üretime başlama tarihi için 7-10 yıla işaret ederken, üretim maliyetinin henüz belli olmadı.

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TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?

4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.

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TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?

Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.

2019 doğal gaz tüketim miktarı:

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

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2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp.

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