Ekonomi Sakarya Gaz Sahasındaki toplama haznesi Çepni denize indirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplama haznesi 'Çepni' denize indirildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde gaz toplama ve dağıtım haznesi görevi yapacak "Çepni"nin deniz tabanına indirildiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Sakarya Gaz Sahasındaki toplama haznesi Çepni denize indirildi
Söz konusu ekipmanın görüntüleri paylaşıldı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, söz konusu ekipmanın deniz tabanına yerleştirilmesine ilişkin görüntülere yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, "Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemeler ve Çaycuma-1 kuyusundaki 58 milyar metreküplük yeni keşifle, Karadeniz'deki rezerv 710 milyar metreküpe ulaşmıştı.

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