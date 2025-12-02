Türkiye’den Pakistan’da dikkat çeken enerji hamlesi: Kritik imza atıldı yakında yola çıkacaklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2026'da Pakistan'ın 3 deniz, 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz arayacağını bildirdi. Bayraktar "Sismik araştırma gemilerimiz çok yakın bir zamanda, 2026 yılı içerisinde burada (Pakistan) olacak. Hedefimiz 2026'da bu sahalarda çalışmalara başlamak. Bir kısmında sismik bir kısmında direkt sondaj çalışmalarıyla bu faaliyetleri yürütmek istiyoruz" dedi.
Görüşme sonrası Türkiye'nin milli şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşmaları imzalandı.
Bayraktar, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan ile Türkiye arasındaki enerji ve maden alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye-Pakistan işbirliği açısından somut sonuçları olan önemli bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti.
Bakan Bayraktar, bu yıl Pakistan'a birçok ziyaret gerçekleştirildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:
Türkiye, Pakistan'da madencilik faaliyetlerine başlayacak
Türkiye-Pakistan işbirliğinin ilk adımını petrol ve doğal gaz çalışmalarının oluşturduğunu belirten Bayraktar, madencilik alanında da önemli kararlar alındığını aktardı.
Bakan Bayraktar, Pakistan'ın maden çeşitliliği ve zenginliği açısından önemli bir ülke olduğunu ve güçlü potansiyeli bulunduğunu dile getirerek, "Biz de gerek Afrika'da gerek Orta Asya'da yaptığımız faaliyetlere benzer şekilde burada da maden alanında devlet şirketlerimiz başta olmak üzere yine ortaklıklar vesilesiyle önümüzdeki süreçte önemli çalışmalara imza atacağız. Bununla ilgili kararlarımızı bugün aldık. Hızlı bir şekilde milli maden şirketlerimiz MTAIC ve Eti Maden ile beraber Pakistan'da daha aktif olarak madencilik alanında da faaliyetlerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye-Pakistan ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar
Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu: