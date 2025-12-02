Türkiye’den Pakistan’da dikkat çeken enerji hamlesi: Kritik imza atıldı yakında yola çıkacaklar

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi noktasında, biz enerji ve madeni çok önemli bir alan olarak görüyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için bu alandaki somut işbirlikleri önem arz ediyor. Özellikle Pakistan ve Türkiye iki önemli enerji ithalatçısı, petrol ürünleri ve aynı zamanda LNG ithalatçısı. Türkiye ile Pakistan'ın ortak satın alma ve bu anlamda buradan bir sinerji oluşturmayla alakalı projemiz de gündemimizde. Bunları hayata geçirdiğimizde ortaya konulan 5 milyar dolarlık hedefe ulaşabileceğiz ve belki bunun üzerine de çıkabileceğiz. Pakistan, çok büyük potansiyeli olan bizim gönül bağımızın olduğu, karşılıklı çok iyi ilişkilerimizin olduğu önemli bir ülke. Burada çok önemli görüşmelerimiz oldu. Çok güzel bir misafirperverlikle en üst düzeyde karşılandık ve ağırlandık. Dolayısıyla inşallah Pakistan'a bundan sonra daha sık gelmeye devam edeceğiz."