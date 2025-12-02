Mersin'de 55 yıl sonra gelen mucize: Yarım asırdır görmeyen sağ gözü ameliyatla açıldı

Çöküş’ün ameliyatını gerçekleştiren doktor Ümit Yazıcı da "Fatma teyze yaklaşık 1 ay kadar önce polikliniğimize, sol gözünde yan batma şikayetiyle geldi. Sağ gözünde umudunu neredeyse kesmişti. Sorduğumda, sağ gözünün 55 yıldır görmediğini ve kimsenin ameliyat etmediğini söyledi. Gerekli tetkiklerin ardından sağ gözünü ameliyat ettik. Ameliyattan sonra bize ışık gördüğünü ve göremeyen gözünün artık gördüğünü söyledi. Bu bizi çok duygulandırdı. Umarım hayatı boyunca hep böyle şanslı karşılaşmalar yaşar teyze ve böyle başka bir sağlık sorunu çekmez” diye konuştu.