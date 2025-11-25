İlerleyen diş çürüğü sistemik hastalıkları tetikleyebilir

"Ağız ve dişlerin korunmasıyla kişilerin genel vücut sağlığının önemli bir unsuru da korunmuş olur. Kötü bir ağız sağlığı birçok sistemik hastalığa yol açabileceği gibi estetik olarak ciddi kaygılar oluşturmaktadır. Çürümüş, çapraşık dişleri olan kötü bir ağız yapısı başta beslenme olmak üzere konuşma ve estetik gibi kaygılara yol açar. Ağız kokusu, kötü ağız hijyeni gibi durumlar da kişilerin sosyal hayatını ciddi anlamda etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor."