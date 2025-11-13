Göz tansiyonu ve katarakt şeker hastalarında daha fazla görülüyor

"Gelip geçici görme kaybı, kan şekerindeki dalgalanmaya bağlıdır. Kan şekeri oldukça düzensiz giden bir hastada, yoluna girdiğinde veya tam tersine düzenli giden bir hastada kan şekeri ayarında ciddi bozulma olduğunda görülebilir. Diyabet hastalarında katarakta daha sık ve daha erken yaşta rastlamak mümkün. Göz tansiyonu ve katarakt, şeker hastalarında normalden 2 kat fazla görülmekte. Diyabet hastalarında en önemli ve sık karşılaştığımız göz hastalığı, diyabetik retinopatidir. Gözün iç tabakası olan retinanın hasar görmesidir. 20-65 yaş grubunda önde gelen körlük nedenlerindendir."

"Gelip geçici görme kaybı, kan şekerindeki dalgalanmaya bağlıdır. Kan şekeri oldukça düzensiz giden bir hastada, yoluna girdiğinde veya tam tersine düzenli giden bir hastada kan şekeri ayarında ciddi bozulma olduğunda görülebilir. Diyabet hastalarında katarakta daha sık ve daha erken yaşta rastlamak mümkün. Göz tansiyonu ve katarakt, şeker hastalarında normalden 2 kat fazla görülmekte. Diyabet hastalarında en önemli ve sık karşılaştığımız göz hastalığı, diyabetik retinopatidir. Gözün iç tabakası olan retinanın hasar görmesidir. 20-65 yaş grubunda önde gelen körlük nedenlerindendir."

Kan şekerinin düzensiz seyretmesinin, kan şekerinin ani yükselmesi ve düşmesinin retinanın bozulmasını ve hastalığın ilerlemesini kolaylaştırdığını belirten Bostan, "Gebelik, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, böbrek hastalığı, retinopatiyi ağırlaştıran diğer faktörlerdir. Bu tabakanın hasarı hafiften ağıra kadar sınıflandırılabilir. Erken tanısı körlüğün engellenebilirliği açısından önemli. Bu yüzden de diyabet tanısı olan her hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile ortalama yılda bir göz muayenesinden geçmesi önerilmektedir. Önerilen kontrollerde hastanın diyabet hastası olduğunu belirtmesi, erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir." bilgisini paylaştı.