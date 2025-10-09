Yılda bir kez gözünüze baktırın

Bugün Dünya Görme Günü. Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü, yılda bir kez yapılması önerilen göz muayenesini hiç yaptırmıyor. Özellikle 50 yaş üstünde katarakt ve göz tansiyonu gibi risklerin erken teşhisi çok önemli.
Her 10 kişiden 4’ü, yılda bir kez yapılması önerilen göz muayenesini hiç yaptırmıyor. Bu durum, erken teşhisi engellerken geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açabiliyor. 9 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında uyarılarda bulunan Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Buğra Duman, “50 yaş üstü bireylerin yaklaşık yüzde 20’sinde katarakt, yüzde 15’inde ise göz tansiyonu riski var. Her 10 kişiden 4’ünün yılda bir kez yapılması önerilen göz muayenesini hiç yaptırmıyor. Bu durum, erken teşhis fırsatının kaçmasına ve geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 5 saniyede 1 kişi görme kaybı yaşıyor. Bu kayıpların yüzde 81’i önlenebilir ve tedavi edilebilir nitelikte” dedi.
OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR
Göz sağlığının çocukları da etkilediğini anlatan Duman “Özellikle okul çağındaki çocuklarda görme bozuklukları, öğrenme zorluklarının yüzde 60’ında temel neden olarak öne çıkıyor. Görme problemi yaşayan çocuklar, tahtayı görmekte, okumakta ya da odaklanmakta güçlük çekiyor ve bu da başarılarını doğrudan etkiliyor” diye konuştu.
30 DAKİKANIZI AYIRIN
Glokom gibi bazı göz hastalıklarının sessizce ilerleyip kalıcı hasar bırakabileceğini belirten Duman, “Ani görme kaybı, bulanıklık, ışık hassasiyeti, batma hissi ve baş ağrısı gibi belirtiler, göz ardı edilmemesi gereken uyarılar. Bu şikayetler basit göz yorgunluğundan ibaret sanılsa da altında ciddi bir hastalık yatıyor olabilir. 30 dakika süren kapsamlı bir göz muayenesi tüm bu risklerin önüne
geçmenin en etkili yolu" vurgusu yaptı.