Yılda bir kez gözünüze baktırın

Her 10 kişiden 4’ü, yılda bir kez yapılması önerilen göz muayenesini hiç yaptırmıyor. Bu durum, erken teşhisi engellerken geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açabiliyor. 9 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında uyarılarda bulunan Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Buğra Duman, “50 yaş üstü bireylerin yaklaşık yüzde 20’sinde katarakt, yüzde 15’inde ise göz tansiyonu riski var. Her 10 kişiden 4’ünün yılda bir kez yapılması önerilen göz muayenesini hiç yaptırmıyor. Bu durum, erken teşhis fırsatının kaçmasına ve geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 5 saniyede 1 kişi görme kaybı yaşıyor. Bu kayıpların yüzde 81’i önlenebilir ve tedavi edilebilir nitelikte” dedi.