Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yılda bir kez gözünüze baktırın

Yılda bir kez gözünüze baktırın

04:009/10/2025, Perşembe
G: 8/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Bugün Dünya Görme Günü. Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü, yılda bir kez yapılması önerilen göz muayenesini hiç yaptırmıyor. Özellikle 50 yaş üstünde katarakt ve göz tansiyonu gibi risklerin erken teşhisi çok önemli.

Her 10 kişiden 4’ü, yılda bir kez yapılması önerilen göz muayenesini hiç yaptırmıyor. Bu durum, erken teşhisi engellerken geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açabiliyor. 9 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında uyarılarda bulunan Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Buğra Duman, “50 yaş üstü bireylerin yaklaşık yüzde 20’sinde katarakt, yüzde 15’inde ise göz tansiyonu riski var. Her 10 kişiden 4’ünün yılda bir kez yapılması önerilen göz muayenesini hiç yaptırmıyor. Bu durum, erken teşhis fırsatının kaçmasına ve geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 5 saniyede 1 kişi görme kaybı yaşıyor. Bu kayıpların yüzde 81’i önlenebilir ve tedavi edilebilir nitelikte” dedi.

OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR

Göz sağlığının çocukları da etkilediğini anlatan Duman “Özellikle okul çağındaki çocuklarda görme bozuklukları, öğrenme zorluklarının yüzde 60’ında temel neden olarak öne çıkıyor. Görme problemi yaşayan çocuklar, tahtayı görmekte, okumakta ya da odaklanmakta güçlük çekiyor ve bu da başarılarını doğrudan etkiliyor” diye konuştu.

30 DAKİKANIZI AYIRIN

Glokom gibi bazı göz hastalıklarının sessizce ilerleyip kalıcı hasar bırakabileceğini belirten Duman, “Ani görme kaybı, bulanıklık, ışık hassasiyeti, batma hissi ve baş ağrısı gibi belirtiler, göz ardı edilmemesi gereken uyarılar. Bu şikayetler basit göz yorgunluğundan ibaret sanılsa da altında ciddi bir hastalık yatıyor olabilir. 30 dakika süren kapsamlı bir göz muayenesi tüm bu risklerin önüne

geçmenin en etkili yolu" vurgusu yaptı.



#sağlık
#göz sağlığı
#toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut başvurusu 2025: Sosyal konut başvurusu ne zaman? Kimler yararlanabilir, şartlar neler? Tarih ve kontenjanlar belli oluyor