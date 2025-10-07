Babasının böbreği 13 yaşındaki oğluna umut oldu

Ameliyata değinen Demirbaş, "Başarılı bir ameliyat ile babasının böbreği, minik Fehmi'ye nakledildi. Bundan sonraki süreçte büyümesi de hızlanacak. Yaşıtlarıyla birlikte normal şekilde hayatına devam edecek. Burada babadan aldığımız böbreği, verici için çok konforlu bir yöntem olan 'retroperitoneoskopik' yani kapalı yöntemle böbreği sırttan çıkararak son derece modern bir teknikle aldık. Babası, taburcu oldu." dedi.





Demirbaş, organ bağışının önemini vurgulayarak, "Fehmi bundan sonra normal hayatını yaşayacak ama normal hayatını yaşayamayan kronik böbrek yetmezliği olan çok sayıda çocuk var. Bu çocukların hayata tutunabilmesi için organ bağışına ihtiyaçları var. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Organ nakli hayat kurtarır." değerlendirmesinde bulundu.