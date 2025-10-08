Yeni Şafak
Ünlü bebek pudrası markasına mahkeme şoku: Kanser iddiası doğrulandı, 950 milyon dolar tazminat ödeyecek

12:008/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Dünyaca ünlü marka, talk bazlı bebek pudrasının kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davada ağır bir darbe aldı. Kanser nedeniyle yaşamını yitiren 88 yaşındaki Mae Moore’un ailesinin açtığı dava sonuçlandı ve mahkeme, şirketi 950 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Karar, markanın dünya çapındaki yüzlerce benzer dava sürecini de yeniden gündeme taşıdı.

Ünlü Johnson & Johnson markası, talk bazlı bebek pudrasının kansere yol açtığı iddiasıyla karşı karşıya… ABD’de, kanser nedeniyle hayatını kaybeden 88 yaşındaki Mae Moore’un ailesi, dünyaca ünlü markaya karşı açtığı davayı kazandı. Mahkeme, J&J’yi 950 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Moore’un ailesi, yaşlı kadının yıllarca Johnson & Johnson marka talk bazlı bebek pudrası kullandığını ve ürünün kansere yol açtığını öne sürdü. Aile, pudranın kansere neden olan asbest lifleri içerdiğini iddia etti. J&J’ye karşı dünya genelinde 67 binden fazla benzer dava açılmış durumda.

Şirket, davaları iflas yoluyla çözmeye çalışsa da federal mahkemeler bu girişimi üç kez reddetti. Açılan davaların bazıları J&J lehine sonuçlansa da, pek çok davada marka sorumlu tutuluyor. Geçtiğimiz günlerde görülen dava ise aile lehine sonuçlandı ve mahkeme şirketin 950 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Johnson & Johnson’ın dünya çapındaki dava başkan yardımcısı Erik Haas, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, şirketin derhal temyize gitmeyi planladığını belirtti ve kararı “ağır ve anayasaya aykırı” olarak nitelendirdi. Haas, davacı tarafın sunduğu argümanları ise “çöp bilime dayalı” olarak değerlendirdi.

Şirket, talk bazlı bebek pudrasının kansere neden olduğu yönündeki iddiaları defalarca yalanladı. Ürünlerinin güvenli olduğunu ve asbest içermediğini savunan J&J, kansere yol açmadığını belirtti.

