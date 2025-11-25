Profesörden 'kalp stentlerinin tıkanabileceği' uyarısı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kalp damarlarına uygulanan stendi vücut yabancı cisim olarak algıladığı için stent sonrası özellikle ilk 6 ayda pıhtılaşma eğilimi yüksek olabiliyor. Bu nedenle hastaya, stent işlemi sonrası kan sulandırıcı başta olmak üzere çeşitli ilaçlar veriliyor. Stent tıkanıklığının en sık sebebi ise hastanın, stendin tıkanmasını önlemek amacıyla verilen kan sulandırıcı ilaçları düzenli ve doğru şekilde kullanmaması olarak gösteriliyor. Ayrıca damarlara zarar veren sigara kullanımına devam edilmesi, diyabet hastalarında kan şekerinin yüksek seyretmesi ve genetik olarak pıhtılaşmaya yatkınlık da stent tıkanıklığı için risk faktörleri arasında yer alıyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Murat Uğur, çoklu damar hastalarında kalp konseylerinde hastaya en uygun kanlandırma yönteminin (koroner baypas ya da stent) belirlenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Uğur, "Stent teknolojisindeki gelişmeler sayesinde neredeyse her damara stent yerleştirmek mümkün olmakla birlikte, uygulanan her stendin yabancı cisim yükünü artırdığı göz ardı edilmemelidir." ifadesini kullandı.





"Genellikle şiddetli kalp krizi belirtilerine neden oluyor"

Koroner stent trombozunun genellikle tipik ve şiddetli kalp krizi belirtilerine neden olduğunu anlatan Uğur, belirtileri, "şiddetli ve ani başlayan göğüs ağrısı", "nefes darlığı", "soğuk terleme, "mide bulantısı veya kusma" "bayılma hissi veya baş dönmesi, "halsizlik ve yorgunluk, "ölüm korkusuyla birlikte yoğun anksiyete" şeklinde sıraladı.





Uğur, daha önce stent takılmış bir kişide aniden ortaya çıkan bu belirtilere rastlanması halinde, hastanın en kısa zamanda acil servise başvurması gerektiğini vurguladı. Stendin kalp damarının açık kalmasını sağlasa da bazı durumlarda tıkanabileceğini ve ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini kaydeden Uğur, stendin uzun süre sağlıklı kalabilmesi için hem ilaç kullanımına hem de yaşam tarzına özen göstermenin büyük önem taşıdığını anlattı.





Uğur, akut stent trombozunun acil bir durum olduğuna dikkati çekerek, "Tedavide kalp hasarının en aza indirilmesi için damarın hızla açılması önemlidir." ifadelerine yer verdi. Tedavi aşamasında hastanın acil olarak anjiyografiye alınıp tıkalı damarın belirleneceği bilgisini paylaşan Uğur, şunları kaydetti: