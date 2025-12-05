Yeni Şafak
ABD Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı düzenledi: 4 ölü

ABD Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı düzenledi: 4 ölü

09:165/12/2025, Cuma
DHA
"Teknede bulunan 4 erkek narko-terörist öldürüldü"
"Teknede bulunan 4 erkek narko-terörist öldürüldü"

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknede bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek üzere başlatılan Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla ‘Terör Örgütü’ olarak belirlenmiş bir gruba ait tekneye uluslararası sularda ölümcül bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Hedef alınan teknenin uyuşturucu taşıdığı ve Doğu Pasifik'te bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Teknede bulunan 4 erkek narko-terörist öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.





