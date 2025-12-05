Yeni Şafak
ABD'ye karşı büyük hamle: Çin donanması Pasifik'te

ABD'ye karşı büyük hamle: Çin donanması Pasifik’te

5/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Çin, ABD ile rekabetini askeri alana da hızla taşıyor. Çin donanmasının Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi ve Pasifik’e doğru genişleyen yoğun konuşlanması, Washington'ın bölgedeki üstünlüğüne karşı hamle olarak değerlendirildi.

Faaliyetlerdeki bu artış, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin geçen ay Tayvan’a yönelik olası bir Çin saldırısının Tokyo’nun askeri müdahalesini tetikleyebileceği yönündeki açıklamalarının ardından Çin ile Japonya arasında diplomatik bir krizin yaşandığı bir döneme denk geldi. Pekin ayrıca, Tayvan lideri Lai Ching-te’nin geçen ay açıkladığı ve Çin’e karşı savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik ek 40 milyar dolarlık bütçe planına sert tepki gösterdi. Çin, Tayvan'ı kendi egemenliği altındaki bir bölge olarak görüyor.

90'DAN FAZLA GEMİ BÖLGEDE

Bölgedeki dört güvenlik kaynağının aktardığına göre, Çin donanmasına ait gemilerin hem Sarı Deniz’in güneyi hem Doğu Çin Denizi hem de Güney Çin Denizi civarında, ayrıca Pasifik'e doğru genişleyen alanlarda yoğun şekilde konuşlandığı belirtiliyor. Belgelerde, bu sabah itibarıyla bölgede 90’dan fazla Çin gemisinin bulunduğu yer alıyor. Kaynaklar, faaliyetlerin geçen yıl aralık ayında geniş ölçekli Çin deniz konuşlanmasını bile geride bıraktığını ifade ediyor. Bir kaynağın ifadesine göre, bazı Çin savaş gemileri bölgede savaş uçaklarıyla koordineli şekilde yabancı gemilere karşı simülasyon niteliğinde saldırı tatbikatları gerçekleştirdi.



