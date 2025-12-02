Yeni Şafak
Çin sahil güvenlik gemileri Japon kara sularını ihlal etti

11:002/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
AA
Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin, Okinawa eyaletindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisinin Japon kara sularını ihlal ettiği aktarıldı.


"Çeşitli silahlarla" donatılmış olduğu görülen gemilerin, Japonya'nın kontrolündeki Taişoo Adası etrafında dolaştığı belirtildi.


Japonya Sahil Güvenliğinin (JCG) uyarılarının ardından gemilerin bölgeden ayrıldığı, yabancı gemilerin olası kara suları ihlallerine karşı JCG'nin bölgeyi izlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Çin'e ait gemiler, en son 16 Kasım'da Japon kara sularını ihlal etmişti.


Zamanlama

İhlalin, Çin ile Japonya arasındaki ilişkilerin, Japon Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri nedeniyle gerildiği bir dönemde yaşanması dikkati çekti. Takaiçi'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.


Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.



