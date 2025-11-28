Çin alternatif düzen kuruyor

ABD hegemonyasının sorgulandığı şu günlerde Washington yönetimi kritik bir rapor yayınladı. ABD'de Kongre’ye bağlı ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu’nun raporunda, Çin'in, "merkezinde olduğu alternatif bir dünya düzeni inşa etmeye yönelik çabalarını sürdürdüğü" belirtildi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL ORTAKLIKLAR

Komisyonunun Kasım 2025 tarihli yıllık raporunun bir bölümünde Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin artan iş birliğinin bölgesel boyutları ve ABD için yansımaları ele alındı. Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin bireysel ve toplu olarak ABD'nin ve dünya genelindeki müttefik ve ortaklarının çıkarlarına meydan okuma kabiliyetlerini artıran daha yakın stratejik, askeri ve ekonomik bağ kurdukları belirtildi. Raporda, Çin'in merkezinde olduğu alternatif bir dünya düzeni inşa etmeye yönelik çabalarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

RUSYA, İRAN VE KUZEY KORE İLE YAKIN İLİŞKİ

Öte yandan raporda, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü vesilesiyle Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasında Rusya, Kuzey Kore, İran ve çoğu otoriter 20 ülkenin liderlerinin yer alması, bu çabaların açık bir göstergesi olarak nitelendirildi. Bu ülkeler arasındaki iş birliğinin Rusya-Ukrayna Savaşı ile daha da güçlendiğine işaret edilen raporda Çin, İran ve Kuzey Kore'nin Moskova'ya destek sağladığı, bunun da Rusya'nın ABD'yi, uluslararası yaptırımları ve diplomatik baskıyı atlatmasını mümkün kıldığı kaydedildi.

ESNEK ORTAKLIK

Raporda, Çin'in "resmi ittifaktan ziyade esnek ortaklığı" tercih ettiği ifade edildi. Pekin'in Rusya, İran ve Kuzey Kore ile derinleşen işbirliğinin Hint-Pasifik'in güvenliği açısından ciddi endişeler yarattığına işaret edilen raporda, bu işbirliğinin, fırsat gözeten saldırganlık riskini artırdığına dikkat çekildi.

WashIngton’a 500 ulusal muhafız daha

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından başkent Washington D.C’ye 500 Ulusal Muhafız askerinin daha konuşlandırılacağını açıkladı. Dominik Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere konuşan Hegseth, saldırıyı "korkakça" olarak niteledi. Hegseth, "Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Başkentimizin ve tüm şehirlerimizin güvenliğini sağlayacağız" dedi.







