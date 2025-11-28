Çin ABD-Venezuela geriliminde tarafını seçti

Çin, ABD'nin Venezuela konusundaki adımlarını eleştirerek Venezuela'nın egemenliğini etkileyecek ve iç işlerine müdahale edecek tüm eylemlere her bağlamda karşı olduklarını belirtti.
Global Times'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD'nin Venezuela'ya yönelik adımlarını değerlendirdi.
Ayrıca Mao, ABD'nin, Latin Amerika ve Karayipler'de barış ve güvenliğe katkı sağlamak için daha çok şey yapmasını, bölgede normal kolluk kuvveti kullanmasını ve adli işbirliğinde bulunmasını beklediklerini kaydetti.
ABD'den Cartel de los Soles kararı
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.
Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.