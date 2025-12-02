İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek, onaylandı mı? Genel af ve kovid düzenlemesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "11. Yargı Paketi ile ilgili bugün Meclis Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler teferruatlı bir açıklama yapacak. 38 maddeden oluşan bir kanun teklifi milletvekillerimiz tarafından hazırlandı." dedi. Bakan Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM'ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin soru üzerine Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 23 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşıldığını, önemli hedefleri içerdiğini dile getirdi. 10. Yargı Paketi'nde cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli düzenlemeler yapıldığını anımsatan Tunç, "11. Yargı Paketi ile ilgili bugün Meclis Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler teferruatlı bir açıklama yapacak. 38 maddeden oluşan bir kanun teklifi milletvekillerimiz tarafından hazırlandı." bilgisini verdi.

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğünün de pakete teknik destek sağladığını aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Toplumsal huzur ve güvenin daha da tahkim edilmesine yönelik önemli düzenlemeleri ihtiva edecek. Yine bilişim suçlarıyla mücadele, teknolojinin gelişmesi ve internet yoluyla işlenen suçlar, yine bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek, mobil hatlar yoluyla ortaya çıkan dolandırıcılık suçlarını önlemeye yönelik düzenlemeler olacak. Bunların ayrıntılarını Grup Başkanımız kamuoyuyla paylaşınca hep beraber hangi fiille, hangi ceza, nasıl bir tedbir öngörülüyor bunların hepsini o açıklamadan sonra öğrenmiş olacağız."