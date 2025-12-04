Google 2025 arama trendlerini açıkladı: Zirvede sürpriz var, Türkiye en çok bunları merak etti

Türkiye'nin 2025 yılı internet karnesi resmen belli oldu. Google, merakla beklenen yıllık arama trendlerini yayınladı ve yıl boyunca neleri merak ettiğimiz, neleri konuştuğumuz verilerle netleşti. Listeye bakıldığında bu yılın belirleyicisi, hayatımızın merkezine yerleşen 'teknolojik dönüşüm' oldu. Ağustos ayından itibaren zirveyi kimseye kaptırmayan o isim ve Türkiye'nin gündemini belirleyen diğer başlıklar, 2025'in hafızasını oluşturdu. İşte kategorilerle yılın özeti..
Google, 2025 yılının Türkiye arama hafızasını açıkladı ve sonuçlar herkesi şaşırttı. Zirvedeki isim ne bir futbolcu, ne bir siyasetçi ne de magazin dünyasından biri... Ağustos ayından sonra aramaları patlama yapan o 'şey', hayatımızın artık geri dönülemez bir şekilde değiştiğinin en büyük kanıtı oldu.
Aramalar
- Gemini
- İstanbul Depremi
- Eşref Rüya
- Türkiye İspanya
- Squid Game
- Ferdi Tayfur
- Fenerbahçe
- Benfica Avrupa Ligi
- Türkiye Macaristan
- Fenerbahçe Feyenoord
İsimler
- Osimhen
- Fatih Ürek
- Sadettin Saran
- Leroy Sane
- Talisca Ederson
- Alperen Şengün
- Sevil Akdağ
- Lemina
- Diego Carlos
Tarifler
- Spoonful Tarifi
- 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
- Lokanta Usulü Beyti Tarifi
- Mevlana Çorbası Tarifi
- Soğan Dolması Tarifi
- Dubai Çikolatası Tarifi
- Squid Game Şekeri Tarifi
- Tulumba Tatlısı Tarifi
- Ev Baklava Tarifi
- Dalgona Şekeri Tarifi
Kaybettiklerimiz
- Ferdi Tayfur
- Volkan Konak
- Nihal Candan
- Sırrı Süreyya Önder
- Şinasi Yurtsever
- Güllü
- Ferdi Zeyrek
- Edip Akbayram
- Ece Gürel
- Diogo Jota
Diziler
- Eşref Rüya
- Squid Game
- Gassal
- Uzak Şehir
- Kral Kaybederse
- Bahar
- Wednesday
- Leyla
- Prens
- Deha
Filmler
- Minecraft
- Kadıköy Boğası
- Uykucu
- F1
- Aydede
- Karantina
- Sihirli Annem
- Şampiyonlar
- Anka Kuşu’nun Dönüşü
- Dengeler
Ne Zaman?
- Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
- Gassal 2. Sezon Ne Zaman
- Voleybol Final Maçı Ne Zaman
- Basketbol Final Maçı Ne Zaman
- TOKİ Başvuruları Ne Zaman
- Aşure Günü Ne Zaman
- Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
- Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
- Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
- Eşref Rüya Ne Zaman
Ne Giyilir?
- Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
- Mayonun Üstüne Ne Giyilir
- Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
- Saray Düğününde Ne Giyilir
- Sonbaharda Ne Giyilir
- Kır Düğününde Ne Giyilir
- Pilatese Giderken Ne Giyilir
- Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
- Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
- Rüzgarlı Havada Ne Giyilir
Nesi Meşhur?
- Bolu’nun Nesi Meşhur
- Ağrı’nın Nesi Meşhur
- Merzifon’un Nesi Meşhur
- Mardin’in Nesi Meşhur
- Gaziantep’in Nesi Meşhur
- Antalya’nın Nesi Meşhur
- Bilecik’in Nesi Meşhur
- Çanakkale’nin Nesi Meşhur
- Edirne’nin Nesi Meşhur
- İstanbul’un Nesi Meşhur
Nasıl Yenir?
- Kiwano Nasıl Yenir
- Demirhindi Nasıl Yenir
- Kinoa Nasıl Yenir
- Mango Meyvesi Nasıl Yenir
- Yaban Mersini Nasıl Yenir
- Adem Elması Nasıl Yenir
- Tatlı Patates Nasıl Yenir
- Arı Poleni Nasıl Yenir
- Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
- Longan Meyvesi Nasıl Yenir
Zirvenin sahibi 'Yapay zeka'
2025 yılı raporunun en çarpıcı sonucu, "Gemini" aramasının Türkiye genelinde tüm kategorileri geride bırakarak birinci sıraya yerleşmesi oldu. Özellikle Ağustos ayından sonra adeta patlama yapan Gemini aramaları, yapay zekanın Türk kullanıcıların günlük asistanı haline geldiğini kanıtladı.
Kullanıcılar sadece teknolojiyi değil, endişelerini ve eğlence anlayışlarını da arama motoruna yansıttı. İstanbul Depremi, yılın en çok sorgulanan ikinci başlığı olarak toplumsal hassasiyeti ve korkuyu yansıtırken; yerli yapım Eşref Rüya ve küresel fenomen Squid Game, ekran başındaki tercihleri belirledi.