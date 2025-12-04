11. Yargı Paketi olarak adlandırılan kanun teklifinin görüşmelerine başladı. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olan bu düzenleme, ceza infaz sisteminden yargılama usullerine kadar hukuk sisteminde önemli değişiklikler öngörürken paketin ilk 15 maddesi kabul edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12. yargı paketine ilişkin de bilgiler verdi. Peki 12. yargı paketinde neler var, Meclis’e ne zaman gelecek içeriği nedir, hangi maddeleri kapsıyor?
TBMM Adalet Komisyonu'nda, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlarda hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarını sağlayacak Covid düzenlemesini de içeren 11'inci Yargı Paketi'nin Meclis'teki görüşmeleri devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlıkları süren 12. Yargı Paketi’nin taslak çalışmasının milletvekillerine iletildiğini belirterek, özellikle hukuk yargılamalarının hızlandırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına yönelik kritik düzenlemeler içerdiğini söyledi. Peki 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, maddeleri neler? İşte 12. Yargı Paketi son durum bilgileri.
12. yargı paketinde neler var, içeriği nedir, hangi maddeleri kapsıyor?
"Hazırlık çalışmalarını tamamladığımız 11. ve 12. yargı paketleriyle adalet sistemimizin etkinliğini daha da artırmayı ve yargı süreçlerini daha da hızlandırmayı hedefliyoruz." diye konuşan Adalet Bakanı Tunç, şöyle devam etti:
"11. Yargı Paketi'yle ceza adaleti sistemini güçlendirmeye, yaptırım sisteminin caydırıcılığını artırmaya ve bilişim suçlarıyla daha etkin mücadeleye yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin takdirlerine arz etmeyi planlıyoruz.
12. Yargı Paketi'yle de hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, avukatların bilgi ve belge temin etmelerinin kolaylaştırılması ve noter yardımcılığı kurumunun ihdas edilmesi gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz. Bunların yanında Bakanlığımızca oluşturulan bilim kurulu tarafından Cebri İcra Kanunu Taslağı hazırlanmış ve kamuoyunun görüşüne arz edilmiştir.
Ayrıca tebligat işlemlerinde yargılamaların uzamasına neden olan hataların azaltılmasına yönelik önerilerimize ilişkin çalışmalarımızı da tamamlamış bulunmaktayız. Kanunlaşan yargı paketleri kapsamında emeği geçen TBMM Adalet Komisyonu Başkan ve üyeleriyle değerli milletvekillerimize, çalışmalarımıza katkı sağlayan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."
12. Yargı Paketi için hazırlıklar sürüyor
Bakan Tunç, konuşmasının sonunda 12. Yargı Paketi’ne dair beklentileri şöyle özetledi:
Hukuk yargılamalarının hızlandırılması,
Yargısal süreçlerin daha etkin hale getirilmesi,
Adalete güvenin artırılması,
Gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi hedefI.
12. yargı paketinde ne zaman Meclis’e gelecek?
Tunç, “12. Yargı Paketi’yle ilgili hazırlıklarımızı milletvekillerimizle paylaştık. Teklif olgunlaştığında kamuoyuyla açıklanacak” dedi.