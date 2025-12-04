TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının ikinci bölümünde, önceki toplantıda 5'te 3 nitelikli çoğunlukla alınan karar doğrultusunda üç siyasi partinin temsilcisi ve komisyon üyesi milletvekillerinin 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptığı görüşmeye ilişkin bazı milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.





İmralı tutanağı özeti komisyonda okundu: Çağrıda özerklik yok Gündem





Milletvekillerinden birinin söz konusu görüşmedeki tutanakların Meclis stenograflarınca mı tutulduğunu sorması üzerine Kurtulmuş, "TBMM'den herhangi bir stenograf oradaki görüşmede yer almadı. Arkadaşlarımızın İmralı'ya gidişleri tamamen MİT tarafından organize edildi. Oradaki görüşmeler de MİT'in kontrolünde yapıldı. İşin doğal akışı böyle. Daha önce de yapıldığı gibi." yanıtını verdi.

İmralı'da yapılan görüşmelerde bizzat bulunan üç milletvekilinin "evet konuşuldu" dediği genel ve siyasi konuların tamamının komisyonda paylaşılacağını belirten Kurtulmuş, " Yani İmralı'da söylenmiş olup da 'hayır neden burada dile getirilmedi' denilecek bir tane bile siyasi konu olmayacaktır." diye konuştu.

Şimdiye kadar sadece bazı bakanların olduğu toplantıları kapalı yaptıklarını hatırlatan Kurtulmuş, hiçbir şeyin gizli kapaklı olmadığını, komisyonun 51 üyesinden saklanacak bir şeyin bulunmadığını, İmralı'da konuşulan hiçbir siyasi konunun gündem dışı bırakılmayacağını belirtti.

Daha sonra Kurtulmuş'un talimatıyla, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt tarafından, Komisyon üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın, İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin tutanağın özeti okundu.

27 Şubat çağrısında özerklik olmadığı vurgulanan özette, silah bırakmanın olumlu karşılandığı söylendi.

Öcalan’dan PKK’ya çağrı: Sadece silahları değil, zihniyeti de bırakın

Görüşmede heyet üyeleri; şehit ailelerinin hassasiyetleri, örgütün silah bırakma konusundaki tutumu, Suriye ve Irak’taki gelişmeler, SDG’nin 10 Mart mutabakatı ile PKK’nın eylemlerine ilişkin sorular yöneltti.

Tutanakta yer alan bilgilere göre; PKK elebaşı Abdullah Öcalan , sürecin ilerlemesi için tüm çabasını gösterdiğini belirterek, yalnızca fiili silahların değil, zihinsel anlamda da silahlı mücadele anlayışının terk edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye sahasına yönelik yeni bir açıklama beklentisi

Heyet, Zap Bölgesi’nden çekilme sürecinde örgüt mensuplarının silahlı görüntülerinin kamuoyunda tepki oluşturduğuna ve yapılan çağrıların PKK tarafından tam olarak karşılık bulmadığına dikkat çekti. Ayrıca, Suriye’de SDG’nin 10 Mart mutabakatına bağlı kalmasının önemine değinilerek, Öcalan’dan Suriye sahasına ilişkin yeni bir değerlendirme yapmasının beklendiği ifade edildi.

