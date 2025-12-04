Terörsüz Türkiye komisyonu toplandı: 'Dinleme faslı bitti sıra raporlamada'

Ortaya hangi somut sonuçlar konuldu önemli olan bu. Sürecin magazinleştirilmemesi için gayret göstermeli, dilimize azami dikkat etmeliyiz. Bu mesele bir parti ya da birkaç partinin meselesi değil, bütün Türkiye'nin meselesi. Başardığımızda bir ya da birkaç parti değil Türkiye kazanacak. Elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sabırla bu müzakere süreçlerini tamamlamış olacağız. Meseleyi akamete uğratalım gayretinde olalım diyenlerin olduğunu biliyoruz. Bizler de farklılıklarımızı ifade ederek yola devem edeceğiz. Ümit ediyorum ki bu sefer Türkiye olacak.