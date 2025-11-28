İmralı raporu masaya geliyor

İmralı'ya giden komisyon heyetinde AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız, DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit yer almıştı. Heyetin her bir üyesinin Öcalan ile görüşmede kendi notlarını aldığı ve görüşmeden sonra bir araya gelerek bu notlardan ortak bir tutanak oluşturdukları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, bu tutanak TBMM Başkanlığı'na teslim edildi. Görüşmeye ilişkin her detayın yer aldığı bu tutanağın komisyon üyeleriyle ne zaman ve ne şekilde paylaşılacağına ise Meclis Başkanlığı karar verecekti. Haftaya perşembe yapılacak 19'uncu toplantıda bu detayların komisyon üyeleriyle paylaşılma olasılığı çok yüksek. Öte yandan adaya giden heyetin, görüşmenin içeriğine ilişkin komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayabileceği belirtiliyor.

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye için hazırlanacak yasal düzenlemeler bütününe rehberlik edecek olan nihai rapor. TBMM Başkanlığı rapor için partilerden cuma akşamına kadar görüş, öneri ve katkılarını bir metin haline getirmelerini istemişti. DEM Parti ve MHP çalışmasını tamamladı. Ancak iki parti de süre bitimine kadar Meclis Başkanlığı'na öneri ve görüşlerini iletmeyecek. Meclis Başkanlığı ise öneri ve görüşleri için partilere ek süre tanıyabilir. AK Parti'nin hafta sonuna kadar çalışmasını tamamlayıp Meclis Bakanlığı’na sunacağı öğrenildi. CHP ise raporunu bugün başlayan ve hafta sonu sürecek 39'uncu Olağan Kurultay sonrasında teslim edecek. Yeni Yol Partisi de önerilerini toplama çalışmalarını sürdürüyor.