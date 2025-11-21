Yeni Şafak
Komisyon toplandı: İmralı ziyareti için karar verildi

14:17 21/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Komisyon İmralı gündemiyle toplandı

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün "İmralı" gündemiyle toplandı. Komisyonda yapılan oylamada 'oy çokluğu' sonucunda İmralı'ya gidiş kararı alındı.

18. kez yapılan toplantıda, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirildi, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmalar görüşüldü.


Komisyon toplantısı öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da bir araya geldi. Ardından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından oturum kapalı olarak gerçekleşti.


FETİ YILDIZ: MHP ADINA BEN GİDİYORUM


MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan komisyon öncesi açıklama geldi.


"CHP’nin kendi takdirleri, biz katılmalarını isteriz. Oy birliğiyle karar alınmasını arzu ederiz. Türkiye’nin en köklü partisi. Her partiden bir milletvekili olur. MHP adına ben gideceğim" dedi.


CHP İMRALI'YA GİTMİYOR


CHP'li Murat Emir komisyon toplantısında "İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyi doğru bulmuyoruz, komisyonda kalacağız" ifadeleriyle CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını duyurdu.


KOMİSYON İMRALI'YA GİDİYOR

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kapalı oturum kararı alındı. Komisyonda yapılan oylamada 'oy çokluğu' sonucunda İmralı'ya gidiş kararı alındı. Gerçekleşen oylamada '32 evet, 2 hayır ve 3 çekimser' oyu çıktı. İmralı'ya gidecek üyelerin isimleri yarına kadar duyurulacak.



