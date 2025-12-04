Yeni Şafak
Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor: İmralı tutanakları masada

Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor: İmralı tutanakları masada

10:304/12/2025, Perşembe
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Meclis’te kurulan “Terörsüz Türkiye” Komisyonu, üç milletvekilinin İmralı’da Öcalan’la yaptığı görüşmenin ardından bugün ilk kez toplanıyor. Komisyon, görüşme tutanaklarının nasıl değerlendirileceğine açıklık getirecek ve sürecin hukuki çerçevesini belirleyecek nihai rapor için çalışmalara start verecek.

“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik eşik… Aynı hedef doğrultusunda Meclis bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19’uncu kez toplanarak çalışmalarını sürdürecek.


İmralı ziyareti masada yer alacak


Bugünkü toplantının önemi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon heyetinin geçen hafta başında İmralı’ya yaptığı ziyaretin ardından ilk kez toplanacak olması.


Komisyonda, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin üyelere bilgi verilecek.


İmralı ziyaretini gerçekleştiren heyetin komisyona nasıl bilgi vereceği henüz net değil.


Raporlar komisyona teslim edilecek


Bu arada siyasi partiler de raporlarını komisyona teslim edecek.


AK Parti milletvekilleri rapor için geçen hafta bir araya gelmişti. Diğer partilerde de çalışmalar sürüyor.


MHP'li milletvekilleri, partilerinin görüş ve düşüncelerini aktaran Terörsüz Türkiye raporunu tamamladı.


Karar nitelikli çoğunlukla alınmıştı


Komisyon, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştı.


Ziyarete katılmayacağını açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) oylamaya katılmamıştı.


Meclis'ten açıklama yapıldı


TBMM Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmış, şu ifadelere yer verilmişti:


Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir.

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21 Kasım Cuma günü yaptı.




