Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor: İmralı tutanakları masada

Meclis’te kurulan “Terörsüz Türkiye” Komisyonu, üç milletvekilinin İmralı’da Öcalan’la yaptığı görüşmenin ardından bugün ilk kez toplanıyor. Komisyon, görüşme tutanaklarının nasıl değerlendirileceğine açıklık getirecek ve sürecin hukuki çerçevesini belirleyecek nihai rapor için çalışmalara start verecek.
“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik eşik… Aynı hedef doğrultusunda Meclis bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19’uncu kez toplanarak çalışmalarını sürdürecek.
İmralı ziyareti masada yer alacak
Bugünkü toplantının önemi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon heyetinin geçen hafta başında İmralı’ya yaptığı ziyaretin ardından ilk kez toplanacak olması.
Komisyonda, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin üyelere bilgi verilecek.
İmralı ziyaretini gerçekleştiren heyetin komisyona nasıl bilgi vereceği henüz net değil.
Raporlar komisyona teslim edilecek
Bu arada siyasi partiler de raporlarını komisyona teslim edecek.
AK Parti milletvekilleri rapor için geçen hafta bir araya gelmişti. Diğer partilerde de çalışmalar sürüyor.
MHP'li milletvekilleri, partilerinin görüş ve düşüncelerini aktaran Terörsüz Türkiye raporunu tamamladı.
Karar nitelikli çoğunlukla alınmıştı
Komisyon, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştı.
Ziyarete katılmayacağını açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) oylamaya katılmamıştı.
Meclis'ten açıklama yapıldı
TBMM Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmış, şu ifadelere yer verilmişti:
Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21 Kasım Cuma günü yaptı.