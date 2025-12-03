Komisyon yapısı değişirse konuşuruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na üye vermeyeceğini açıklayan sendikalara seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz” dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise “Komisyonun yapısı değişsin, biz de oturup konuşalım” cevabını verdi.
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı ancak bu yıl komisyonun yapısıyla ilgili bir yöntem tartışması var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na üye vermeyeceğini açıklayan TÜRK-İŞ’e seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" dedi. Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, komisyonda yer alan işveren ve işçi konfederasyonlarına resmi yazı göndereceklerini söyledi. Işıkhan, ilk toplantının ne zaman yapılacağına dair, “İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diye konuştu.
SENDİKALAR ANKARA'DA
Önceki akşam Bakan Işıkhan ile bir araya gelen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay dün konfederasyona bağlı sendikaların başkanlarıyla Ankara’da bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Atalay, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile dün bir görüşmem oldu. Sayın Bakan, 'komisyonunun yapısıyla ilgili bir kararname, bir yazı yazacaklarını' söylediler. Bir kararname mi çıkacak, bize bir resmi yazı mı yazacaklar, bakacağız. Yazdıktan sonra Başkanlar Kurulunun büyük bölümü burada, yönetim burada, beraber bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı, belge gelmeden bu konuyu konuşmanın bir anlamı yok” dedi.
50 SENELİK BİR YAPI VAR
Atalay, şöyle devam etti: “Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadar kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu. 50 senelik bir yapı söz konusu. Hukuktan da üye alsan yine insanlar tereddüt edecek, başka yerden de alsan yine insanlar tereddüt edecek. Ama bir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım.”
İŞÇİLERİN GEÇEN YILDAN %14 ALACAĞI VAR
- Asgari Ücret Tesbit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren ve 5 kamu temsilcisi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Komisyonun yapısının değişmesini istediklerini ancak komisyonun yapısı kadar asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak kriterlerin de değişmesi gerektiğini belirten TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, şunları kaydetti: “Geçen yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 44 olmasına rağmen, verilen rakam ortada. Geçen yıldan işçilerin yüzde 14 alacağı var. Onun için bu dönemde kriterlerin ne olması gerekiyor? Şimdi TÜİK'in enflasyon sepetinde 400'ün üzerinde kalemi var. TÜİK, kirayı, gıdayı, eğitimi ve ulaşımı daha fazla dikkate almak mecburiyetinde. Asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi bu dört kalem ilgilendiriyor. Basit bir hesap yapmak gerekiyor. İşte geçen sene kira kaçtı, bu sene kaç para oldu? Temel gıda maddeleri kaçtı, ne oldu? Eğitim kaçtı, ne oldu? Ulaşım kaçtı, ne oldu?"