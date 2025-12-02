Oto yıkamacılığa kadın eli değdi: Hülya hanım ve ekibi, araçları pırıl pırıl yapıyor

"Kadın eliyle neden araç yıkanmasın, kadınlar her işi başardığı gibi bunu da başarır' düşüncesiyle onlara 'araçlarımızı teslim edelim' dedik ve dezavantajlı kadınlardan seçtiğimiz çalışanlarımızla oto yıkamamızı açtık. Kadın eliyle otolarımızı daha temiz, düzenli ve beğenilir şekilde yıkıyoruz. Kentte kadınların işlettiği oto yıkama yok, ilk olduk, bizden sonra inşallah devamı gelir. Kadınlarımız her işi başardığı gibi inşallah bunda da başarılı olur. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarımızda çok beğeni aldık ve takdir gördük, inşallah başarılı şekilde devam edeceğiz."







